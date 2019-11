GBS Hoegaarden zamelt rosse centjes in voor Kom op tegen Kanker Christian Hennuy

11u27 0 Hoegaarden De leerlingen en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden slaan de handen in elkaar voor Kom op Tegen Kanker en zijn gestart met het inzamelen van rosse eurocenten. Hiermee geven ze gevolg aan de oproep van Eén en Kom op tegen Kanker.

Eén en Kom op tegen Kanker sloegen opnieuw de handen in elkaar voor de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘Iedereen tegen Kanker’ riepen ze heel Vlaanderen op om inzamelacties te bedenken.

“Al die rosse centjes wegen toch altijd zo veel in uw portemonnee. Als alle mensen, ouders, buren, vrienden en familie die centjes nu eens in een rospotje zouden steken, kan dat veel geld opbrengen voor ‘Iedereen tegen Kanker.’ De officiële actie loopt tot 13 december, maar GBS Hoegaarden sluit de actie af op 11 december zodat de rospot nog tijdig opgehaald kan worden”, aldus de actievoerders. In de rospot mogen ook andere muntstukken of geldbriefjes gestopt worden, het hoeven niet alleen rosse centjes te zijn.