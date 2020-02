GAS-boetes voor verkeerd parkeren Christian Hennuy

06 februari 2020

14u33 2 Hoegaarden De cijfers van de GAS-boetes voor verkeerd stilstaan en parkeren in 2019 zijn gekend. Er werden in Hoegaarden in totaal 103 GAS-boetes uitgeschreven in 2019, tegen 98 in 2018.

In 2017 werden de parkeerboetes vervangen door GAS-boetes. Ook toen al werden de boetes vooral uitgeschreven in de Doelstraat, Tiensestraat en E. Ourystraat, met in 2016 wel 155 boetes uitgeschreven tegen fout parkeren. Het dient gezegd dat er ondertussen, vooral in de Doelstraat, veel paaltjes bijgekomen zijn die verkeerd parkeren op het voetpad onmogelijk maken.

Er werden dus in 2019 in totaal 103 GAS-boetes uitgeschreven voor een bedrag van 10.230 euro, wat overeenkomt met een realisatiegraad ten opzichte van het budget 2019 van 102,30 procent. Van deze boetes werden er in 2019 al 99 geïnd voor een bedrag van 9.462 euro of een inningsgraad van 92,49 procent. In 2018 werden er voor 9283 euro GAS-boetes uitgeschreven.