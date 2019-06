GAS-boetes voor verkeerd parkeren Christian Hennuy

01 juni 2019

09u26 2

In het dorpscentrum wordt zowat overal verkeerd geparkeerd op de voetpaden, maar toch vooral in de Doelstraat. Er werden betonnen blokken geplaatst, maar die worden dikwijls verschoven. Het College van burgemeester en schepenen nam kennis van de GAS-boetes voor verkeerd stilstaan en parkeren voor het eerste kwartaal van 2019. Tijdens dit eerste kwartaal werden er voor 3.074 euro aan GAS-boetes uitgeschreven. Dit betekent een realisatiegraad t.o.v. het budget 2018 van 26,73 %. . Er werd namelijk 11.500 euro voorzien. Er werden ook 29 boetes of 2.940 euro geïnd tijdens dezelfde periode. Deze hebben mogelijk ook betrekking op voorgaande periodes.