GAS-boetes voor verkeerd parkeren in centrum Christian Hennuy

31 oktober 2019

10u48 0

In het dorpscentrum van Hoegaarden werd zowat overal verkeerd geparkeerd op de voetpaden, maar toch vooral in de Doelstraat. In de loop van dit jaar werden de betonnen blokken in de centrumstraten vervangen door paaltjes, omdat die blokken steeds verschoven werden

Het College van burgemeester en schepenen nam kennis van de GAS-boetes voor verkeerd stilstaan en parkeren voor een bedrag van 1798 euro. tijdens het derde kwartaal van 2019. Tijdens het 3de kwartaal werden er 19 GAS-boetes uitgeschreven. In het eerste kwartaal was dat 3154 euro voor 39 GAS-boetes , en in het 2de kwartaal 1682 euro voor 18 boetes. In totaal werden er nu voor 6634 euro GAS-boetes uitgeschreven en werd er al 6182 euro geïnd.