GAS-boetes mogelijk voor vuile voetpaden Christian Hennuy

09 september 2019

15u04 2 Hoegaarden De voetpaden in de gemeente, zelfs in de centrumstraten, liggen er dikwijls vuil bij. In het politiereglement van de gemeente Hoegaarden staan nochtans verschillende artikels die betrekking hebben op het proper houden van de openbare weg. ‘ Bij inbreuken tegen deze artikels, kan de gebruiker een GAS-boete krijgen van de provinciale GAS-ambtenaar die het bedrag van de boete bepaalt’, zo laat de gemeente weten.

Artikel 109 van het politiereglement bepaalt dat iedereen moet instaan voor de reinheid van de aangelegde berm of het trottoir voor zijn onroerend goed naargelang hij gebruiker, huurder of eigenaar is, inbegrepen het uitroeien van grassen en onkruid. Dit wil zeggen dat iedereen zijn eigen stoep moet proper houden. Het gebruik van pesticiden is niet toegestaan op openbaar domein. Daarom kan je best preventief borstelen.

Eén van de grootste ergernissen is hondenpoep op de stoep. In artikel 112 staat dat iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, zelfs door dieren waarvoor hij verantwoordelijk is, ervoor moet zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper wordt gemaakt. Er staan verspreid over Hoegaarden en deelgemeenten meer dan 80 afvalbakken en hondenpoepbuizen om het de hondeneigenaars makkelijk te maken.

Artikel 111 van het politiereglement stelt dat het verboden is om slijk, zand en vuilnis, dat zich voor de huizen bevindt op de straten, in de greppels of rioolmonden te vegen. Dit gebeurt regelmatig, met verstopte duikers tot gevolg. De straatkolken worden 2 maal per jaar geruimd door een gespecialiseerde firma.