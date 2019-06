Freek treedt op bij Hoxem-kermis Christian Hennuy

18 juni 2019

09u22 0

Het komende weekend is het nog kermis in Hoxem-Hoegaarden. Wie zich haast kan nog inschrijven voor de dorpsbarbecue in het ontmoetingscentrum, op zaterdag 22 juni vanaf 17 uur. Op zondag 23 juni is het ontmoetingscentrum open vanaf 14 uur en men kan er komen genieten van een gratis optreden van plaatselijk zanger Freek Vanrooy, voor het ontmoetingscentrum in de Sint-Jansstraat.

Het succes van zijn single ‘Kijk naar boven’ heeft Freek Vanrooy geen windeieren gelegd en was meteen een blitzstart voor deze sympathieke vrachtwagenchauffeur. Freek : “Toen men mij dit nummer liet horen, was ik meteen verkocht en kon ik niet wachten om het in te zingen. Ik was superblij met het resultaat. Met ‘Telkens opnieuw’ wilde hij bevestigen dat hij de juiste beslissing had genomen om voortaan solo verder te gaan op muzikaal vlak”. Freek Vanrooy uit Hoegaarden is thans niet meer weg te denken in Vlaanderens muziekland. Na ‘Kijk naar boven’ en ‘Telkens opnieuw’ is Freek daar weer met nieuw werk, met een zomers, swingend nummer, namelijk ‘Jij doet iets met mij’. Freek was op zoek naar een zomernummer en hij heeft dat gevonden bij producer Peter Keereman uit Wetteren, die het nummer ook schreef. Begin 2018 jaar startten zanger Freek Vanrooy en zijn echtgenote Marleen Boets. een nieuw evenementenbureau: BOVA-entertainment. Fans van Freek kunnen hem nu aan het werk zien in zijn eigen Hoxem. Info barbecue: 0486/85. 75. 10