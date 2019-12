Freek met Kerstconcert voor Senn Christian Hennuy

21 december 2019

10u38 0 Hoegaarden De Sint-Jans Evangelistkerk van Hoxem – Hoegaarden zat vrijdagavond afgeladen vol voor de vierde editie van het Kerst Intermezzo, georganiseerd door het ontmoetingscentrum Hoxem, en gebracht door plaatselijk zanger Freek Vanrooy. Zoals steeds een organisatie voor het goede doel, ditmaal voor Senn.

Senn, geboren in juni 2017, is het zoontje van Elke Janssens en Tom Luckermans uit Hoegaarden. In december 2017 kreeg Senn een virale infectie. Op de afdeling pediatrie in Gasthuisberg kreeg het kind een hartinfarct met hersenschade tot gevolg. Gevolg hersenverlamming of cerebrale parese. Senn kreeg wel een basistherapie voorgeschreven, maar er is veel meer nodig dan dat. Vandaar dat nieuwe, dure, therapieën gezocht en opgestart werden, die niet terugbetaald worden en dat de actie ‘Alles voor Senn’ werd gestart. Hieruit is CuperHeroes vzw gegroeid. “Onze Senn gaat met kleine stapjes vooruit”, aldus Elke Janssens.

Voor de vierde maal werd in de kerk van Hoxem door Freek een prachtig Kerstintermezzo gebracht met niet alleen kerstliederen, maar ook liedjes die in de kerstsfeer passen. Rita Vandenplas, praatte het Kerst Intermezzo aan elkaar. Zowel Rita als Freek beloofden dat de vijfde editie volgend jaar speciaal en knallend zal zijn. Na het concert was er een gezellig samenzijn in het ontmoetingscentrum. Freek zelf kon niet lang blijven, want om middernacht wachtte hem alweer een optreden in Aarschot.