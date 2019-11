Frans Claes Classic met meer dan 350 mountainbikers Christian Hennuy

11 november 2019

Hoegaarden was op 11 november het trefpunt voor heel wat mountainbikers. Daar werd immers de Frans Claes Classic gereden, met start en aankomst aan café Den Venetiaen op het Gemeenteplein.

In 2017 reeds de idee om voor mountainbiker Frans Claes een fanclub op te richten in Hoegaarden, en vorig jaar werd de eerste Frans Claes Classic in Hoegaarden ingericht. Een 200-tal mountain bikers kwamen er toen op af. Dit jaar volgde een tweede editie. Meer dan 350 bikers trotseerden het gure herfstweer en konden kiezen tussen drie mountainbikeritten of drie wegritten. Er was ook een rit voor kinderen. Het Gemeenteplein en Den Venetiaen waren het centrum van alle activiteiten. Voor kinderen was er op het plein ook een behendigheidsparcours ingericht.