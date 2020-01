Fotograaf Lukas Laermans toont ‘Lost Grounds’, ook die in Outgaarden Christian Hennuy

23 januari 2020

12u06 7 Hoegaarden Fotograaf Lucas Laermans trok onlangs naar het oude voetbalveld van jeugdhuis ‘de Klup’ in Hoegaarden om er de relicten van deze liefhebbersclub op foto vast leggen. Hij bracht eerder ook al de oude voetbalsite van Outgaarden in beeld, en trok nu weer naar het oude terrein van Sporting Outgaarden.

Lucas Laermans werkt aan een eigen project: www.football-weekends.com, waarbij hij zoveel mogelijk voetbalveldjes en vergeten stadions wil visualiseren. Er schuilt namelijk een hele geschiedenis achter.

In december 2004 vierde Sporting Outgaarden het 30-jarig bestaan van de club met een optreden in de sporthal van Hoegaarden met Caren Meynen & The Hits en Kate Ryan. Op dat ogenblik stond de ploeg uit Outgaarden als eerste geklasseerd van de Hoegaardse ploegen, want ze gingen Racing Meldert en Sporting Hoegaarden vooraf in dezelfde reeks. Toen de vereniging 30 jaar geleden startte in de Liefhebbersvoetbalbond, was het terrein zeer slecht. Het werd ondertussen al enkele keren heraangelegd. In de Liefhebbersbond werd kampioen gespeeld in alle reeksen, tot zelfs in interregionaal. Ondertussen speelde de club in de KBVB, in 3de provinciale. In 2004 was Jean-Luc Keleman voorzitter.

Het gerucht deed al eerder de ronde, maar in 2010 kwam er een fusie tussen Sporting Hoegaarden en Sporting Outgaarden. Dit wil zeggen dat de Outgaardse ploeg zou verdwijnen. Outgaarden promoveerde het jaar daarvoor nog naar 2de provinciale, na het behalen van de kampioenstitel, terwijl Sporting Hoegaarden in derde voetbalde, en meedeed voor de titel.

In 2010 was er de fusie van Sporting Hoegaarden met Sporting Outgaarden, dat bij de Belgische Voetbalbond was aangesloten met stamnummer 9236 en ook in de provinciale reeksen speelde. De clubnaam werd SC Outgaarden - Hoegaarden en stamnummer 9236 van het jongere Outgaarden verdween. Vanaf 1 juli 2013 zou de fusieclub SC Out - Hoegaarden een jeugdsamenwerking aangaan met de andere overgebleven club in Hoegaarden: Racing Meldert. De jeugd speelde op de terreinen van Outgaarden.

In december 2015 kwam het nieuws dat de voetbalaccommodatie in Outgaarden definitief zou sluiten. Hoegaarden kreeg van de gemeente een kunstgrasveld en in ruil daarvoor moest Outgaarden sluiten, dit toen zeer tegen de zin van bestuurder Jean-Luc Keleman.

De site bleef jaren onbeheerd. De gemeente bleef eigenaar, de toekomst was onduidelijk. Uiteindelijk werd de erfpacht toegewezen aan oud-profvoetballer Benny Debusschere. Omdat de bodem vervuild was en er attesten nodig waren gebeurde er tot op heden niets.

Voor de foto’s van Lucas Laermans: Info:http://www.football-weekends.com/2020/01/22/lost-ground-sporting-outgaarden-januari-2020/?