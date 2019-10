Fluisteren tijdens de stiltewandeling Christian Hennuy

24 oktober 2019

Deze dagen wordt extra aandacht besteed aan de ‘stilte’. Zo organiseren de Vrienden van Sint-Rochus op zondag 27 oktober om 9 uur een eerste stiltewandeling met vertrek aan de Sint-Rochuskapel van Mariadal, aan de Kloosterstraat.

Stiltegidsen nemen de wandelaars mee door de holle wegen voor een wandeling van een zestal kilometer over grotendeels verharde wegen. Het gaat richting Hauthem waar toeristische uitleg wordt gegeven door een Greeter. Af en toe zijn er ook fluistermomenten voorzien. Aan de kapel van Sint-Catharina Hauthem zijn een drankje en een versnapering voorzien. Dan gaat het weer naar Mariadal waar de stilte gebroken wordt met een uurtje babbelcafé bij een Val Virginal en een fruitsapje in de kloostertuin. Er zal ook een boekenstand zijn met oude boeken van het klooster die verkocht worden door de zusters. De opbrengst gaat naar het in stand houden van de kapel. Deelname aan de wandeling bedraagt 5 euro. Info en inschrijving: stiltewandelinghoegaarden@gmail.com