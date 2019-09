Fitblogster Gudrun Hespel opent groepspraktijk The Fittest You: “We zijn er voor iedereen. Onze jongste klant is 14, de oudste 84” Kristien Bollen

29 september 2019

15u46 0 Hoegaarden Fitblogster en Instagramfenomeen Gudrun Hespel (28) heeft sinds kort haar eigen groepspraktijk. Zelf worstelde ze ooit met een eetstoornis. Haar ervaringen daarmee schreef ze neer in een populaire blog. Ze voltooide haar studies psychologie én heeft een erg populaire Instagram. Daarna volgde nog een boek en nu is de gelijknamige praktijk The Fittest You een feit.

Als tiener en jonge twintiger worstelde ze met eetstoornissen en emotionele dieptepunten. Ze ging in behandeling en vatte intussen haar studies geneeskunde aan, om nadien nog psychologie te studeren. Haar studies verliepen vlekkeloos, maar ze worstelde met haar emoties. Gudrun moest er allemaal door om te ontdekken dat een mager lijf niet gelukkig maakt, maar wel de liefde voor je lijf en voor jezelf met als gevolg een fitter en gebalanceerder leven dat daaruit volgt. Via haar blog en Instagram, met meer dan 23.000 volgers, inspireerde ze heel wat mensen.

Laagdrempelig

“Een uitgeverij contacteerde me om een boek uit te brengen”, vertelt Gudrun. “De blog heb ik intussen stopgezet. Ik wil me vanaf nu concentreren op de groepspraktijk om zoveel mogelijk mensen te helpen. Mensen hebben nog steeds een gevoel van schaamte om naar een psycholoog te stappen. Voor velen is het een soort van ‘opluchting’ als ze weten dat ik ooit zelf met een eetstoornis worstelde. De mensen voelen zich meer op hun ‘gemak’, het schaamtegevoel is veel minder. Ze weten dat ik hen kan begrijpen, wat de drempel serieus verlaagt”.

Yoga

Buiten de psychologische begeleiding op allerhande vlakken wil Gudrun nog veel meer aanbieden. “We werken ook met (groeps)lessen. De praktijk is volledig gericht op een gezonde geest in een gezond lichaam. Zo werken we samen met een diëtist, zijn er massages, groepslessen yoga en pilates, meditatie enzovoort. We hebben ook workshops als nordic walking maar evenzeer cursussen stressbeheer of bootcamps.”

Mannen en vrouwen

“Eetstoornissen komen zowel bij mannen als vrouwen voor, maar in de praktijk zijn het voornamelijk (jonge) meisjes die hiermee worstelen. Maar psychologie gaat over meer dan eetstoornissen. Belangrijk is dat mensen dingen kunnen loslaten en leren genieten van (kleine) dingen in het leven. Dat kunnen we hen leren. En een gezonde geest en een gezond lichaam gaan nu eenmaal goed samen ! Dat geldt op elke leeftijd, zowel voor mannen als vrouwen. De jongste van onze klanten is 14, de oudste 84.”