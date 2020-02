Fietspad aan Goetsenhovenstraat komt er, drie bezwaren ongegrond verklaard Christian Hennuy

13 februari 2020

10u33 2 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden wil nieuwe fietspaden aanleggen aan de Goetsenhovenstraat tussen Outgaarden en Goetsenhoven. Er kwamen drie bezwaren binnen, maar die werden door de gemeente ongegrond verklaard. “Iedereen wil nieuwe fietspaden, maar als je er één wil aanleggen wordt het een lijdensweg”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V)

De fietspaden tussen Outgaarden en Goetsenhoven liggen er erg slecht bij. Het dossier heeft ondertussen al een heel traject afgelegd van de gemeentelijke: de plannen werden al een keer gewijzigd en er kwamen bezwaren tegen. Het college heeft echter geoordeeld dat de bezwaren ontvankelijk waren, maar ongegrond. “Dat wil zeggen dat we nu kunnen overgaan tot de nodige onteigeningen. In één van de bezwaren ging het erom dat er slechts twee parkeerplaatsen in plaats van drie overblijven. Er was ook een stabiliteitsprobleem voor één van de woningen, maar dit wordt opgelost. Nog een ander bezwaar kwam van een bewoner die al jaren openbaar domein inneemt en nu dacht dat het terrein van hem was. Hij vroeg hier ook nog eens een vergoeding voor, waar hij geen recht op heeft.”

Veiligheid primeert

“Het algemeen belang en de veiligheid van de fietsers primeert toch”, besluit de burgemeester. “Het dossier is nu weer naar de provincie, die nog eens het rooilijnplan gaat controleren. Daarna moeten we nog een omgevingsvergunning aanvragen. Wat een lijdensweg om twee fietspaden aan te leggen...”