Fietsers niet meer welkom op RAVEL -fietspad Christian Hennuy

24 maart 2020

19u44 0 Hoegaarden Het RAVEL-fietspad is de mooiste fietsroute uit de regio, indertijd aangelegd op de oude spoorwegzate Hoegaarden – Ramillies. Maar het fietspad loopt tot in Namen en verder. Alleen hebben nu enkele Waalse burgemeester beslist dat er, wegens corona, nog alleen op mag gewandeld worden. “Wij Vlaamse fietsers ervaren dit eerder als pesterijen”, aldus Guy Caubergs, voorzitter van de wielertoeristen van de Klup Hoegaarden.

De burgemeester van Orp-Jauche is ermee begonnen, omdat hij zich stoorde aan groepen Vlamingen per fiets, die ook nog samen picknickten. Nu mag er niet meer gefietst worden, nog alleen gewandeld. Er is sprake van boetes tot 500 euro. De burgemeester van Lincent heeft dezelfde maatregel getroffen, en ondertussen heeft ook Geldenaken de RAVEL afgesloten. De eerste afsluiting staat er halverwege Hoegaarden – Zétrud-Lumay.

Voor wielertoeristen is in deze coronatijden een ritje met de fiets een welkome afwisseling. “Ik reeds zoals altijd deze dagen alleen en werkte een toertje van 70 kilometer af. Ik reed langs andere wegen, maar bij de terugkeer nam ik in Eghezée de Ravel. Daar stond geen enkele aanduiding. Tussen Ramillies en Huppaye werd ik echter tegengehouden door twee politiemannen. Die waren wel heel vriendelijk. Ik vervolgde mijn weg langs andere, voor fietsers veel gevaarlijkere wegen.”

“Dit is een opmerkelijke beslissing van die Waalse burgemeesters. Als we in Wallonië fietsen krijg ik van iedereen die ik tegenkom een grote ‘bonjour’. In Vlaanderen is dat veel minder. Wat die burgemeesters beslissen lijkt mij eerder pesterij. Wandelaars lopen dichter bij elkaar dan een fietser alleen”, aldus Guy Caubergs, die onmiddellijk naar al zijn leden wielertoeristen een brief gestuurd heeft van het Ravel-fietspad weg te blijven.

Langs dit RAVEL-fietspad, op Waals grondgebied, ligt ook nog de visvijver, eigendom van de gemeente Hoegaarden en uitgebaat door de Grand-Pont vissers, maar vissen is daar niet meer toegelaten. De politie van Geldenaken kan daar optreden.