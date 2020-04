Fietser naar ziekenhuis na val Kristien Bollen

20 april 2020

Op de Processieweg in Hoegaarden gleed zondagvoormiddag rond 9.20 uur een fietser uit en kwam ten val. De 56-jarige man uit Hoegaarden liep wat verwondingen op aan het hoofd en in het aangezicht. De man werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Tienen.