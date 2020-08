Fietser kritiek na frontale aanrijding met tractor Kristien Bollen

11 augustus 2020



In Hautem in Hoegaarden is dinsdagochtend een fietser zwaargewond geraakt bij een ongeval. De 31-jarige man uit Hoegaarden kwam op een veldweg in de buurt van de geosite frontaal in aanrijding met een tractor. De fietser werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De bestuurder van de tractor, een man uit Sint-Truiden, bleef ongedeerd maar was aangeslagen door het ongeval.