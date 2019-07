Fietsen graveren aan gemeentehuis Christian Hennuy

19 juli 2019

Voor de inwoners van Hoegaarden is woensdag 24 juli de enige dag dat ze hun fiets kunnen laten graveren in eigen gemeente. Van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseert Politiezone Getevallei een graveeractie aan het gemeentehuis van Hoegaarden op het Gemeenteplein. Een fiets laten graveren is een van de preventieve maatregelen die men kan nemen in de strijd tegen fietsdiefstallen. De fiets laten graveren schrikt potentiële dieven af en laat toe de fiets gemakkelijker terug te vinden. Voor wie woensdag niet past, kan zijn fiets nog laten graveren in de volgende Tiense deelgemeenten: op 31 juli aan OC De Koepel in Goetsenhoven, op 7 augustus aan het parochiecentrum van Oplinter, op 14 augustus in de Sint-Truidensesteenweg 543 in Hakendover en op 21 augustus aan het Sint-Gillisplein 29 in Kumtich, telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur. Info: 016/80.05.05.