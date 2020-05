Fiësta in uw Hoegaards kot Proef de Spaanse zon in je kot met een eetfestijn op bestelling Christian Hennuy

05 mei 2020

10u06 0 Hoegaarden Covid-19 heeft ons sinds begin maart ‘serieus’ in de greep. Maar het moment is nu aangebroken voor iets anders. De politieke partij Gewoon Wit uit Hoegaarden pakt samen met The Chef uit met een Valenciaans eetfestijn 2.0 op donderdag 21 mei, een alternatieve restaurantdag zeg maar. Gewoon Wit hoopt hiermee andere verenigingen te inspireren.

Aangezien er geen jaarlijks eetfestijn mogelijk is door de coronamaatregelen stelt Gewoon Wit het eet-in-uw-kot-concept voor, samen met The Chef. The Chef verzorgt culinaire catering aan huis of op het werk en een uitgebreide traiteurservice. The Chef levert sinds begin mei, vanuit zijn nieuwe locatie aan de Doelstraat in Hoegaarden, maaltijden aan huis in de ruime regio.

Voor het Valenciaans eetfestijn 2.0. op Hemelvaartdag 21 mei kunnen geïnteresseerden surfen naar www.thechef.be , waarbij ze zelf hun menu kunnen samenstellen. Een voorgerecht met apero-tapas kost 9 euro, een hoofdschotel ‘Paella Valenciana’ 18 euro en een dessert 5 euro. Ook wijn kan besteld worden. Te bestellen via deze site voor 18 mei. Uiteraard niet vergeten de qr-code te scannen.

Gewoon Wit zal op donderdag 21 mei dit Fiësta-menu aan huis afleveren op het gekozen tijdstip. Dit alles met respect voor de wettelijk bepaalde coronamaatregelen. Om deze fiësta compleet te maken wordt met een aangepaste muzieklijst op Spotify de nodige sfeer gebracht. Klik hier.

‘We hopen er op donderdag 21 mei alvast een groot blijf-in-uw-kot-fiësta van te maken en eveneens een inspiratiebron zijn voor de ontelbare verenigingen in België. Want elke werking groot of klein heeft immers middelen nodig om te bestaan’, aldus een mededeling van Gewoon Wit. Info: 0478/82.86.11 of 0468/18.36.06