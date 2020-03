Feniks op zoek naar nieuwe dirigent Christian Hennuy

09 maart 2020

09u16 0 Hoegaarden Feniks Hoegaarden brengt op zaterdag 28 maart in de sporthal van Hoegaarden het groot concert ‘Femmes Fatales’. Dit wordt de laatste keer dat Jeroen Bavin dirigeert. Bij Feniks Hoegaarden is men nu intens op zoek naar een opvolger voor Jeroen. “Dat is niet gemakkelijk. Jeroen was niet alleen een uitstekend dirigent, maar ook iemand die heel goed kon opschieten met de muzikanten, die toch liefhebbers zijn”, aldus Peter Laermans, één van de verantwoordelijken van Feniks.

Jeroen Bavin, afkomstig uit het Leuvense, woont in Bost. Hij werd dirigent van de Feniks harmonie vijf jaar geleden, van bij de fusie tussen VML en MGG. Ongeveer een maand geleden liet hij aan de harmonie weten dat hij Feniks Hoegaarden niet meer kon combineren met zijn beroepsactiviteiten.

“Jeroen is iemand die alles tot in de puntjes wil afwerken, constant nieuwe ideeën lanceert en bijna dagelijks bekijkt hoe we de vereniging kunnen verbeteren. Door bijkomende activiteiten in het lesgeven en trompet spelen blijft er voor hem te weinig tijd over om dit alles gedegen te doen. Zo speelt hij ook mee in grote orkesten, o.a. voor de Bocelli-concerten,” aldus Laermans.

Daarom is een werkgroep bezig met het zoeken naar een gedreven opvolger of opvolgster, een moeilijke opdracht, want het muzikale plaatje moet kloppen. Muzikale smaak, visie en inzet komen immers best overeen tussen dirigent en muzikanten. Hierbij nog de bijkomende moeilijkheid dat door de overeenkomst die Feniks Hoegaarden heeft met de Academie Regio Tienen, de dirigent over de nodige diploma’s moet beschikken, zoals alle leraars in de muziekschool.

“Wij hebben al aanbiedingen gekregen van jonge gasten, die het diploma niet hebben, ofwel van oudere dirigenten die hoge financiële eisen stellen. In de eigen harmonie heeft niemand de nodige diploma’s en daarenboven is het aangewezen om iemand van buiten uit als dirigent te hebben”, besluit Peter Laermans. Alleszins Jeroen Bavin zal het harmonieorkest nog eenmaal dirigeren, maar door de zoektocht naar een dirigent ligt de planning van de harmonie voor dit jaar nog niet volledig vast.