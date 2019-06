Feest in Samentuin DenHof Christian Hennuy

04 juni 2019

Op zaterdag 8 juni van 14 tot 22 uur is het feest bij Samentuin DenHof in Outgaarden aan de Bostsestraat. Om 16 uur en 17 uur zijn er rondritjes met kinderen op de kar, en van 17 uur tot 20 uur worden hamburgers en veggieburgers gebakken. Achteraf is er nog koffie met gebak en een gezellig kampvuur. Hamburgers kosten 3 euro. Reserveren via samentuindenhof@gmail.com, of 0485/11.98.47