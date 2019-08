Familiefeest in Villa Hugardis Christian Hennuy

04 augustus 2019

In Woonzorgcentrum Villa Hugardis werd voor de derde maal een familiefeest georganiseerd. Bart Hendrix, algemeen directeur van de gemeente was bij deze organisatie één van de vrijwilligers. “In ons woonzorgcentrum hebben we een 30-tal vrijwilligers die instaan voor de animatie. We zijn drie jaar geleden met deze organisatie gestart om de band tussen de bewoners, de familie en de inwoners van Hoegaarden te versterken. An Alen van de dienst animatie nam met haar medewerkers deze organisatie op zich”. Er schreven zich een 250-tal mensen in voor het familiefeest met barbecue. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de bewoners van het woonzorgcentrum.