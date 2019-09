Familie Briesen concerteert in Sint- Rochuskapel Christian Hennuy

23 september 2019

09u25 0

Op zaterdag 5 oktober om 19 uur organiseren de Vrienden van Sint-Rochus in de kapel van Sint-Rochus in Mariadal aan de Kloosterstraat in Hoegaarden een concert en een tentoonstelling. De muzikale familie Briesen uit Oorbeek treedt er op en Anita Vandenwyngaert exposeert in de kloostergang.

“ In een eerste deel zingt Miek, onder begeleiding van Tim op piano, werken van Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms en Richard Strauss. Het tweede deel bestaat uit lichte traditionele muziek. Tim op piano, Miek op viool en ikzelf aan de bas brengen een afwisseling van licht klassieke- en zigeunermuziek. Als slot werd gekozen voor de befaamde zigeunertango ‘Jalousie’. Het tango dansduo Inge Fourie en Jan Dumont brengen sierlijkheid, melancholie, ingetogenheid en passie tot uiting in deze zigeunertango. We spelen al 15 jaar samen op allerlei gelegenheden zoals familiefeesten, kerkconcerten, huisconcerten en voor verenigingen”, aldus vader Luc Briesen. De hele familie doet mee, want zoon Gert maakt de aanwezigen wegwijs in het programma en moeder Bea staat haar familie bij.

Dat weekend is er ook de tentoonstelling “Abstracte en moderne schilderijen en sculpturen” van Anita Vandenwyngaert in de kloostergang. Na het concert wordt een receptie aangeboden. Wie plaatsen wil reserveren kan dit doen via zustersmariadal@skynet.be. De toegang bedraagt 15 euro.