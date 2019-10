Fakkeltocht en heksenfestijn Christian Hennuy

31 oktober 2019

10u28 0 Hoegaarden Op Halloween 31 oktober zijn er in Hoegaarden activiteiten in Hoxem en in Outgaarden

In Hoxem was er in het ontmoetingscentrum al een werkdag waarbij pompoenen werden versierd om op het parcours van de fakkeltocht te plaatsen. Deze vindt vandaag donderdag 31 oktober, op Halloween dus plaats, met vertrek om 19 uur aan het ontmoetingscentrum in de Sint-Jansstraat in Hoxem Hoegaarden. De wandeling zal ongeveer één uur duren, zodat ook kinderen mee kunnen. Fakkels en lampionnekes zijn ter plaatse verkrijgbaar. Na de wandeling is er in het ontmoetingscentrum halloweensfeer met ook lekkere soep, hamburgers en jeneverkes.

Op zondag 3 november is het ontmoetingscentrum van Hoxem weer open van 10 tot 18 uur voor het maandelijkse dorpscafé, waar men kan genieten van een stukje taart met koffie of van een lekker streekbiertje.

In Outgaarden wordt Halloween ook gevierd op donderdag 31 oktober met van 19 tot 21 uur een fijn heksenfestijn in Samentuin Den Hof, en een doorlopende wandeling van 18 tot 20 uur naar vijf adressen in Outgaarden. Trick or treat, met gebruik van de Smartphone. Info: facebook gezellig Outgaarden