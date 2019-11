Ezel valt bij nachtelijke wandeling in zwembad Kristien Bollen

06 november 2019

In de Schoorbroekstraat in Meldert bij Hoegaarden zijn afgelopen nacht twee ezels ontsnapt. Eentje ervan viel tijdens de nachtelijke wandeling door een afdekzeil van een zwembad. De bewoners alarmeerden de hulpdiensten. De brandweer kon gelukkig de ezel uit het zwembad halen en afdrogen. De politie schakelde ook de hulp in van de Animal Rescue Service VZW uit Sint-Truiden.

“Bij onze aankomst was de ene ezel al op het droge, de andere liep vlak in de buurt. Bij één van de dieren troffen we een chip aan maar die was niet geregistreerd en dus konden we de eigenaar niet achterhalen, de andere heeft geen chip. De ezel die de duik had genomen leek op het eerste zicht ongedeerd. Voor alle zekerheid haalden we er een dierenarts bij. Volgens hem was alles in orde, geen onderkoelingverschijnselen en de ademhaling was ook in orde. Gelukkig mochten de ezels de nacht doorbrengen op de weide van de buren”, zegt Mathieu van Animal Recue Service.

De politie van de zone Getevallei plaatse een opsporingsbericht op hun Facebookpagina in de hoop de eigenaar op die manier te kunnen opsporen. “De eigenaar wordt verzocht om contact met onze diensten op te nemen op ons algemeen nummer 016 / 805 805", klinkt het.