Extra toneelopvoering voor bewoners van Villa Hugardis Christian Hennuy

18 februari 2020

11u26 0 Hoegaarden Het Melderts toneel zal op donderdag 27 februari om 14 uur in het Sint-Janscollege in Meldert een extra toneelvoorstelling brengen van ‘ FoeFoe!’ voor de bewoners van het woonzorgcentrum Villa Hugardis uit Hoegaarden.

“De vraag kwam van het animatieteam van het wzc om in Villa Hugardis zelf een toneelopvoering te brengen voor de bewoners”, zegt Schepen voor Sociale Zaken Filip Havet. “Maar dat was om praktische redenen niet mogelijk. Het decor naar daar overbrengen is te moeilijk. Daarom wordt er nu een opvoering gepland in Meldert zelf in het college. Een 30-tal personen van het woonzorgcentrum zullen naar daar overgebracht worden. We zullen wel enkele aanpassingen moeten doen, want er zijn trappen naar de toneelzaal. We zullen langs achter het gebouw betreden en we zullen ook enkele hellende vlakken aanleggen. Maar dat is nog altijd minder werk dan het decor uitbreken en verplaatsen”.

De normale opvoeringen van het blijspel ‘FoeFoe!’ van Peter Kremel in een regie van Marc Meulemans vinden plaats op zaterdagen 22 en 29 februari om 20 uur, op vrijdag 28 februari om 20 uur en op zondag 23 februari om 15 uur, in het Sint-Jancollege, Waversesteenweg 1 in Meldert - Hoegaarden. Info: 016/76.74.29 of hetmeldertstoneel@gmail.com