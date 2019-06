Extra raadszitting over wegenis verkaveling Walestraat Christian Hennuy

14 juni 2019



Op maandag 24 juni om 20 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een extra raadszitting bijeengeroepen over de verkaveling WUG Walestraat. Als enige punt wordt het wegenisdossier voor de verkaveling behandeld. Het project ingediend door architectenbureau Antea Group voor projectontwikkelaar Novus wil in het open veld, in woonuitbreidingsgebied, een nieuwe woonwijk bouwen met 23 woningen en 1 of 2 appartementsblokken van elk 10 appartementen, met ook de aanleg van veel groen, een avontuurlijke speelweide en een wadi, waardoor er een groene verbinding zou komen tussen het Gemeenteplein en de begraafplaats. De verkavelingsplannen zorgden evenwel voor grote ongerustheid in de buurt.