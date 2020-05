Enkel op afspraak naar de klimaatmobiel Christian Hennuy

04 mei 2020

16u36 1 Hoegaarden De klimaatmobiel zal elke eerste dinsdag van de maand aanwezig zijn in Hoegaarden, de eerste keer op dinsdag 5 mei van 9 uur tot 12 uur op het Gemeenteplein.

De gemeente Hoegaarden wil haar inwoners bewust maken dat energiebesparende maatregelen voor de woning, zowel grote als kleine ingrepen, een verschil maken voor het klimaat, voor de portemonnee en voor het comfort.

Is je woning niet of onvoldoende geïsoleerd? Heb je nog enkel glas of eerste generatie dubbel glas? Heb je nog een oude verwarmingsketel? Weet dan dat je naast energie ook geld verliest. Heb je vragen over energetische renovaties, over het ‘benovatietraject’, de provinciale groepsaankopen, ...? Wil je wel energetische renovaties uitvoeren, maar weet je niet hoe eraan te beginnen?

Maak hiervoor een afspraak met een ‘benovatiecoach’ in de klimaatmobiel. Een afspraak maken kan via benoveren@kringwinkelhageland.be of 016/76.53 .90. Voor alle vragen met betrekking tot woonpremies is men uiteraard altijd welkom op het wooninfopunt ‘Beter Wonen aan de Gete’ in het gemeentehuis, elke dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Ook hier enkel op afspraak via 011/69. 05. 45