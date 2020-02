Emily Depuydt schrijft boek dat lezer leert zich niet afhankelijk te voelen van erkenning van anderen Christian Hennuy

19 februari 2020

11u32 0 Hoegaarden Emilie Depuydt heeft in het Nieuwhuys in Hoegaarden haar nieuw boek ‘#BEYELLOW’ voorgesteld. Jean Bosco Safari leidde het werk van de auteur in en zong bovendien speciaal voor haar ‘The yellow song’. Met haar boek wil coach Emilie Depuydt een gele beweging in gang zetten. Het hele decor van het Nieuwhuys was in die stijl aangepast.

Emilie Depuydt is afkomstig uit het West-Vlaamse Ieper en woont sedert 2011 in Hoegaarden. “Sinds 2015 heb ik mijn opleidingsruimte Happy Coach in het voormalige woonhuis van de oude brouwerij Loriers. Ik geef daar opleidingen en individuele coaching”, vertelt Emilie, die eerder al het boek ‘Goed Gezien’ uitbracht.

“Dat eerste boek ging over jezelf zichtbaar maken, maar nu ik het tweede #BeYellow heb geschreven, vind ik dat het beter is het tweede te lezen, vooraleer het eerste aan te pakken. Mijn nieuwe boek is geschreven voor mensen die zich te afhankelijk voelen van de erkenning van anderen, zowel op hun werk als privé. Het boek is te koop voor particulieren, maar de bedoeling is toch vooral naar bedrijven te gaan om de relatie tussen werkgevers en werknemers te verbeteren. De ideeën voor mijn boek zijn ontstaan tijdens de opleidingen. Die gaan over persoonlijke ontwikkeling, communicatie en leiderschap”, vervolgt Emilie die eerst dacht een kleine brochure hierover te schrijven. “Maar uiteindelijk is het uitgegroeid tot een heel werk”.

“Ik heb het de gele beweging genoemd omdat klanten die bij mij komen de kleur geel direct aan Happy Coach linken. Alles in de opleidingsruimte is met veel geel ingericht. De actie #BeYellow leeft al langer bij mijn klanten dan het boek. Daarenboven is geel een kleur die staat voor energie en de vrijheid te zijn wie je bent. In het boek worden theorie en voorbeelden gevolgd door oefeningen. Er zijn ook oefeningen met audio- en videomateriaal voorhanden op onze website”, besluit Emilie.

Het boek is te koop voor 25 euro via de website www.beyellow.today, via bol.com of op bestelling in de boekhandel.