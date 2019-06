Eerstehulp rugzak voor alle scholen Christian Hennuy

25 juni 2019

17u09 0

Hans Decoster, schepen voor onderwijs, overhandigde een eerste hulp rugzak aan de directies van alle scholen op het grondgebied Hoegaarden: de gemeentelijke basisschool, de scholen van Mariadal, namelijk de lagere school, SLO en Buso, het Sint-Janscollege en de Boskabouters. Het nieuwe schooljaar kan in september alvast veiliger ingezet worden. Deze rugzak bevat het nodige EHBO materiaal voor een groep van 50 personen. Hij is handig om mee te nemen, overzichtelijk ingedeeld, extra verstevigd, reflecterend, waterdicht en afwasbaar. Bovendien kan men de draagriemen ook opbergen, zodat de rugzak ook gemakkelijk als EHBO koffer kan gebruiken in een klaslokaal.