Een trieste dag voor de apostelen Christian Hennuy

01 april 2020

14u32 0 Hoegaarden Wat nu komende zondag 5 april een hoogdag had moeten zijn voor Hoegaarden, wordt voor velen een Palmzondag in mineur: geen palmwijding, geen palmprocessie, geen kinderen die van huis tot huis palm verkopen, geen kermis, geen pintjes drinken op café, geen jeneverkes, geen paaseieren rapen, geen muntenworp, kortweg niets. Voor het Genootschap van de XII Apostelen, de oudste vereniging van Hoegaarden, die aan de basis ligt van deze hele traditie, wordt het een droevige dag. “Er zal gewoon niets gebeuren”, zegt mombaarvader André Stockmans.

De apostel met de meeste dienstjaren (53) is de mombaarvader André Stockmans. Hij werd lid in 1967 op amper 17-jarige leeftijd. Van 1974 tot 1999 was hij apostel Philippus. André is thans 21 jaar mombaarvader, de leider van de apostelen. “We hebben wel contact met de apostelen via mail, maar er gaat niets gebeuren. Erg als we weten dat zelfs in de oorlogsjaren de palmprocessie beperkt uitging. Er was toen wel geen feestmaal door de voedselschaarste. In 1986 en ook in 2013 bleef de processie in de kerk, door het slechte weer. Terwijl nu schitterend weer voorspeld wordt. Het is iets waar heel Hoegaarden alle jaren naar uitkijkt. Het was dit jaar de 379ste editie. We weten nog niet of we er volgend jaar de 380ste of de 379ste van gaan maken. Omdat de kerk open is gaan we nu wel de palmezel voor het altaar zetten, zonder enige versiering. Maar wie wil kan toch even binnengaan. Wij als apostelen zitten echter vast, op de mooiste dag van het jaar voor ons”.

Apostel zijn in Hoegaarden is een hele eer, die dikwijls overgaat van vader op zoon. André beschrijft de normale dag van een apostel op Palmzondag: “We kleden ons aan om 8.30u in de pastorie, waar het umbrakel wordt bevestigd, het aureool van de apostelen. We komen in de mis binnen na het evangelie en dan stappen we uiteraard op in de processie. Terwijl de kinderen de ‘pallemaai’ van huis tot huis verkopen, gaan we ontbijten, daarna een paar cafés doen, en daarna ‘kop in ‘t zuur’ eten. Vervolgens bergen we de palmezel op en gaan we bidden voor onze overleden leden. Om 17u moet elke apostel een kelk met wijn ledigen, en daarna hebben we het laatste avondmaal in het Kouterhof”, aldus André. Er wordt uiteraard ook geuze gedronken, een traditie die werd ingevoerd door pastoor-deken Pieter Vanderhasselt, die afkomstig was uit een brouwersfamilie. Hij was in Hoegaarden pastoor vanaf 1953 en deken van 1964 tot 1975.

Normaal is het Genootschap weer present in de Sint-Gorgoniuskerk op Witte Donderdag voor de voetwassing van de apostelen . Maar ook dit gaat uiteraard niet door. “We hopen volgend jaar weer op een mooie, normale Palmzondag”, besluit André.