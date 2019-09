Een nieuwe Milieu- en Klimaatraad Christian Hennuy

24 september 2019

In Hoegaarden vond de installatie plaats van de vroegere milieuadviesraad. Deze werd meteen omgedoopt in Milieu- en Klimaatraad, afgekort MKR.

De nieuwe raad omvat enerzijds de vroegere milieuraad en de voormalige werkgroep klimaat. In deze raad zullen geen individuele milieuvergunningen meer besproken worden. Milieuvergunningen zijn ondertussen omgevingsvergunningen geworden en worden voortaan behandeld in de Gecoro, de Gemeentelijke Raad voor Ruimtelijke Ordening.

De raad zal het schepencollege adviseren op vlak van milieu- en klimaatbeleid. Acties in het kader van het klimaatplan worden hier ook gemonitord. De gemeente zal opnieuw de burgemeestersconvenant ondertekenen en een nieuw klimaatplan opmaken. De strijd tegen de CO2-uitstoot is trouwens een belangrijke actie in het gemeentelijk meerjarenplan.

Er werden een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter gekozen. Voorzitter is Paul Stessens, directeur Kringwinkel Hageland en al jaren een trouw lid van de vroegere milieuraad. Ondervoorzitter wordt Gerd Finck uit Meldert. De oproep in het gemeentelijk infoblad had een mooie oogst aan nieuwe leden opgeleverd. Ook de landbouw is vertegenwoordigd met twee lokale landbouwers die al een lange ervaring hebben in de vroegere milieuraad.