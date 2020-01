Ecowerf overtuigt raadsleden van nut gele container Christian Hennuy

15 januari 2020

14u48 0 Hoegaarden Afgevaardigden van Ecowerf kwamen naar de raadszitting in Hoegaarden om het project van papier- en kartoninzameling in gele containers voor te stellen. Er kwamen veel vragen van de raadsleden maar uiteindelijk werd de invoering van deze containers begin 2021 goedgekeurd door alle raadsleden, met slechts één onthouding van sp.a-raadslid Luc Buccauw. En laat het duidelijk zijn. Niemand is verplicht zich zo’n container aan te schaffen.

Wie geen container neemt moet evenwel zelf naar een recyclagepark gaan. Papier in dozen buiten zetten zal vanaf volgend jaar niet meer kunnen. De gele containers zullen eenmaal per maand opgehaald worden. De invoering gebeurt na een proefproject van 7 jaar in Bertem.

Wouter Ruelens, projectleider van Ecowerf gaf de voordelen voor gebruikers en laders: “Er zijn geen dozen meer nodig, het is gemakkelijker om te vervoeren, het is gesloten en kan niet wegwaaien, en de containers zijn door hun kleur goed zichtbaar voor fietsers en wandelaars. Het is gemakkelijk te laden voor het personeel van Ecowerf en het is een uniform systeem”

“Voor Ecowerf gaat het om een investering, vandaar dat 10 euro huur per container en per jaar zal aangerekend worden. Standaard zal een container van 240 liter aangeboden worden, van ongeveer dezelfde hoogte als de grijze en de groene, maar iets breder. Bij kleine behuizing kunnen er problemen zijn, maar dat kan opgelost worden door containers van 40 of 120 liter. Voor KMO’s is er dan weer een container van 1100 liter voorzien. Ook voor groene en grijze containers zijn er kleinere bakken.”

“De meerkost komt vooral doordat het laden iets langer duurt dan het in de camion gooien van het papier. Vandaar de aanrekening van 10 euro. Aan de mensen wordt sowieso een container van 240 liter aangeboden. Wie niet reageert krijgt er zo eentje. In Bertem bedroeg het gemiddelde gewicht 13 kg, maar veel mensen hadden minder. Het aandeel papier daalt steeds, maar door internetbestellingen komt er steeds meer karton”, aldus Ruelens.

N-VA-oppositieraadslid Liselore Fuchs wees op het feit dat nu al heel wat mensen hun containers de hele week aan hun voordeur buiten laten staan. Herwig Princen van de Gewoon Wit oppositie vroeg of de meerkost niet gewoon door de gemeente kan gedragen worden, maar Ecowerf wil een uniform systeem voor de 9 instappende gemeenten.