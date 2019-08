Dumontstraat wordt vernieuwd Christian Hennuy

29 augustus 2019

Op vrijdag 30 augustus starten er werken in de Dumontstraat. Deze zullen ongeveer acht dagen duren. De volledige rijweg wordt vernieuwd, zowel de fundering als het asfalt. De straat wordt volledig afgesloten. Woningen en garages zijn dus niet bereikbaar met de wagen. De ophalingen van Ecowerf vinden plaats zoals vermeld op de kalender. De aannemer verzamelt de containers en plaatst deze na lediging terug aan de woning. Er werd op deze periode gewacht om de werken uit te voeren, omdat moest gewacht worden op een iets rustigere periode, na de zomerpiek, in de brouwerij van Hoegaarden. Vrachtwagens kunnen immers alleen de binnenkoer van de brouwerij oprijden via de Dumontstraat.