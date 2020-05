Droogte nog niet dramatisch door vochthoudende leemgrond Christian Hennuy

28 mei 2020

08u45 1 Hoegaarden Wat gaat de gemeente doen voor de landbouwers nu er een captatieverbod is? Heeft de gemeente een droogteplan? Is dit een voorbode van een mislukte oogst deze zomer in Hoegaarden? Die vragen werden door oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit) gesteld op de raadszitting in Hoegaarden. “Zo’n vaart loopt het niet. Door de zeer goede leemgronden in Hoegaarden is er nog redelijk veel vocht in de grond”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V), zelf landbouwer.

“Dit is het derde droge jaar op rij. Welke initiatieven heeft de gemeente sinds de droge zomer van 2018 genomen? Wordt er gedacht aan de aanleg van captatiebekkens om in natte periodes water op te vangen dat kan gebruikt worden in droge periodes?”, klonk het bij Princen.

“Op dit ogenblik is er alleen een captatieverbod voor de Gete, maar we hebben ook nog de Schoorbroekbeek. En mensen die een particuliere bron of put hebben, mogen dat water gebruiken, ook voor het sproeien. Als gemeente zijn wij al jaren met water bezig, want waterbeheer is voor Hoegaarden zeer belangrijk, zowel voor wanneer er te veel aan water is als wanneer er te weinig is. Kronkels in de beken aanbrengen, kan het bufferen van water bevorderen. We gaan er alles aan doen om het beschikbare water zolang mogelijk hier te houden”, aldus Taverniers.

Tiense suikerfabriek

“De droogte in 2018 viel veel later, nu is het nog niet te laat voor de teelten. Er kan nog altijd op tijd regen vallen. In 2018 konden de landbouwers rekenen op water van het zuiveringsstation, van Aquafin en van de brouwerij. We hebben die vraag weer gesteld. En momenteel kunnen boeren ook terecht bij de Tiense suikerfabriek.”

“Er liep al een project ‘waterlandschap’, maar dat is nu even stilgelegd door corona. Dat project loopt in een aantal Getegemeenten, zodat ieder op zijn terrein zoveel mogelijk water zou kunnen bufferen. Bij ons in Klein Overlaar hebben we eraan gedacht om het water te bufferen in de weiden voor de brug van de hst en de E40. Als we een knip aanbrengen aan de brug, kunnen we in die weilanden water bufferen”, besluit Jean-Pierre Taverniers.