Dronken bromfietsster komt in haag terecht Kristien Bollen

21 september 2020

19u32 0

In de Meerstraat in Hoegaarden wilde zaterdag rond 16.30 uur een bromfietsster keren maar kwam in een haag terecht en viel. De 55-jarige dame uit Bierbeek raakte gewond en werd overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Ze legde een positieve ademtest af.