Dringende maatregelen tegen waterinsijpeling in Sint-Niklaaskerk Christian Hennuy

07 augustus 2019

12u58 0 Hoegaarden De schaliën van de beschermde Sint-Niklaaskerk van Outgaarden zijn al meer dan 20 jaar aan vervanging toe, maar er is nog niets gebeurd. Met als gevolg: vochtinsijpeling en een gedeelte van de bepleistering die losgekomen is. Nu zou er toch schot in de zaak komen.

“In een hoek van het doksaal zie je door de muur heen de leien liggen. Er zijn overal barsten in de bepleistering en het plafond”, zo klaagde Hubert Janssens, voorzitter van de kerkfabriek, begin dit jaar. “Hopelijk kunnen we in december ons kerstconcert met Freek Vanrooy organiseren, want er vallen nog altijd stukken kalk van het plafond”, aldus Hubert.

Het schepencollege vergaderde al tweemaal dit jaar met afgevaardigden van de centrale kerkraad voor het onderhoud en beheer van kerken en kapellen. Op 19 juni werd vergaderd met de erfgoedconsulent en monumentenwacht. De wachtlijst voor premies via de versnelde weg van een beheersplan duurt minimaal 6 jaar. Er werd aan de gemeente geadviseerd om een aantal dringende werken uit te voeren via de jaarlijkse standaardprocedure, voor maximum 25.000 euro per kerk en per jaar. Het college gaat de centrale kerkraad opnieuw uitnodigen in augustus voor de verdere bespreking van de meerjarenplanning en vooral om concrete afspraken te maken over de Sint-Niklaaskerk in Outgaarden, die prioritair is. “We weten nog niet welke subsidiëring we gaan krijgen. We gaan de dringende werken tegen waterinsijpeling onmiddellijk uitvoeren. De rest van de kerk zal met een dossier gebeuren”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).