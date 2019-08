Drie windmolens volstaan voor CD&V Christian Hennuy

01 augustus 2019

14u25 3 Hoegaarden Op Hoegaards grondgebied zijn 7 windmolens gepland door Storm & Elicio. Er zijn twee turbines gepland ten westen van Hoxem en vijf ten oosten van Outgaarden. Tussen Hoxem en Outgaarden komen er geen. Voor CD&V Hoegaarden volstaan drie windmolens, N-VA is er tegen gekant als de VLAREM-normen niet worden gerespecteerd, en Gewoon Wit steunt de inplanting.

‘CD&V Hoegaarden kiest duidelijk voor alle vormen van groene energie. We zijn voor een mix van allerlei vormen van hernieuwbare energie. Waar mogelijk moeten er bij de openbare gebouwen zonnepanelen gelegd worden. Inzake de windmolens is het standpunt van het CD&V-bestuur het volgende: ‘Hoegaarden wil zijn bijdrage leveren inzake groene energie. Daartoe volstaan drie windmolens. Het bestuur ziet die ingepland worden in Outgaarden tegen Hélécine. Het bestuur wenst geen windmolens in Hoxem en ook niet in Kumtich-Tienen’, aldus een mededeling van CD&V.

‘De geplande windmolens langs de E40 in Hoxem - Outgaarden zijn een uitstekende opportuniteit. Wij steunen dit project volledig, De afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is een absolute must, willen we de uitstoot van CO² terug dringen. Gewoon WIT stelt voor om, mits definitieve goedkeuring van het project, als gemeente in te schrijven op aandelen van de projectontwikkelaar en de dividenden te gebruiken om groene investeringen in Hoegaarden te financieren’, aldus een mededeling van Gewoon Wit.

N-VA nam al eerder een gemeenschappelijk standpunt in met verschillende gemeenten: ‘De N-VA-besturen vragen om een negatief advies te geven over de bouw van het windturbinepark indien er geen garantie is dat de Vlarem-normen worden gerespecteerd. Indien blijkt dat de normen worden geschonden, en uit simulaties blijkt dat, zullen de N-VA besturen van Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek een negatief advies geven.’