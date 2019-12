Dossier oude rusthuis wordt van vooraf aan weer opgestart Christian Hennuy

04 december 2019

13u55 0 Hoegaarden In september werd de bouw van nieuwe sociale woningen in het voormalige oude rusthuis van Hoegaarden stopgezet, omdat de werken te laat waren ingezet en de bouwvergunning verlopen was. Bouwheer CNUZ had nog gehoopt een overeenkomst te vinden met de buur die een klacht indiende, maar tevergeefs. Het hele dossier moet nu van vooraf aan weer opgestart worden, maar wordt nauwelijks gewijzigd.

“We hebben zopas op de Raad van Bestuur van CNUZ beslist dat het ontwerpdossier weer naar de gemeente gaat. We laten het project niet vallen, want de mensen van Hoegaarden hebben recht op sociale woningen. Onze advocaat had zich van datum vergist en we zijn te laat gestart met de werken. Er was blijkbaar hierover geen enkele overeenkomst mogelijk. We starten alles weer op, maar er verandert niet veel aan het dossier. Wel komen er enkele aanpassingen aan het gebouw, door de nieuwe energienormen. Zo zal de glasdikte van de ramen worden verhoogd. Als er nu nog een klacht wordt ingediend, kunnen we wel zeggen dat het om hetzelfde indertijd goedgekeurde ontwerp gaat”, zegt Guy Dumst, voorzitter van CNUZ, de sociale woningenmaatschappij.

Het gaat om een project van 24 sociale woningen met een nieuwbouw aan de kant van de Koningin Astridstraat. De structuur van het hoofdgebouw en de voormalige kapel aan de Tiensestraat wordt behouden. Een aantal sloopwerken werden al uitgevoerd, maar dan werd alles stilgelegd.

Lijdensweg

De lijdensweg van het dossier gaat zo verder. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen, nu opgegaan in CNUZ, het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp alle argumenten van het beroep in april 2017, maar toch ging de buurman in kwestie nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen. Er was toen geen mogelijkheid meer om verder te procederen. Uiteindelijk werden de werken dit jaar gestart na het verlopen van de bouwvergunning en thans moet alles overgedaan worden.