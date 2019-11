Dossier nieuwbouw aan Den Engel wordt aangepast Christian Hennuy

26 november 2019

15u48 0 Hoegaarden Een aan de Colruyt gelinkte ontwikkelaar heeft een aanvraag ingediend tot renovatie van de voormalige brouwerijhoeve Den Engel, aan de hoek van de Tiensestraat en de Stoopkensstraat, tot twee commerciële ruimten en twee meergezinswoningen, en de nieuwbouw van twee eensgezinswoningen en één meergezinswoning. Tussen Den Engel en het restaurant zou een nieuwbouw komen, en aan de straatkant vooraan een tweede. GECORO heeft een ongunstig advies hierover gegeven, vroeg een aanpassing van het ontwerp en heeft die verkregen.

De historische hoeve Den Engel, met woonhuis uit 1755, ligt aan de straatkant. Volgens de GECORO, de Gemeentelijke Raad voor Ruimtelijke Ordening, verdient Den Engel een meer prominente plaats. In het huidige ontwerp zit het oude gebouw ingesloten tussen grote aansluitende bouwvolumes. Er wordt gevraagd deze gebouwen te verlagen en rechts van Den Engel een passende overgang te maken naar het restaurantgebouw Bistro ‘Gaar’, de voormalige Carrousel. GECORO wil dat het zicht op de oude hoeve gevrijwaard blijft vanuit de Vroentestraat en de Tiensestraat. Er wordt ook een aanpassing gevraagd aan de gevel van het geplande gebouw links.

GECORO heeft nog vragen bij de indeling van de ruimte, waarbij veel verloren hoekjes gecreëerd worden. De tuintjes en de afvalcontainers roepen eveneens vragen op. De tuinzones en buitenruimtes achteraan palen aan de parking voor het geplande warenhuis Okay en zijn volgens GECORO dus geen kwalitatieve woonomgeving. GECORO vraagt aanpassingen en vindt ook gehoor bij de ontwikkelaar.

Op hetzelfde terrein van de ‘site Vandermolen’ is nog een omgevingsvergunning aangevraagd door de Colruyt Group voor de inplanting van een nieuw handelspand OKAY, met parking, op het terrein van de huidige toonzaal van de houthandel Vandermolen. De toonzaal verhuist immers naar de houthandel, iets verderop in de Stoopkensstraat. De vergunningen voor die nieuwe toonzaal zijn reeds afgeleverd en de oude brouwerij Coenegras, die haar hoogtepunt kende rond 1750, werd hiervoor afgebroken. Jammer genoeg werd ook de historische schoorsteen gesloopt, maar die zal weer opgebouwd worden. De kritiek van GECORO slaat evenwel alleen op de woongelegenheden, voor de huidige toonzaal, aan Den Engel, niet op de Okay-winkel.

“Gecoro zou graag een aanpassing zien van het dossier, waardoor het oude gebouw van Den Engel meer tot zijn recht zou komen, en dat de gebouwen ernaast verlaagd worden. Het gaat dus alleen voor de gebouwen aan de straatkant en niet over de OKAY. De ontwikkelaar van het project heeft beloofd de nodige aanpassingen door te voeren en dat is nog mogelijk binnen het dossier”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Uiteindelijk zal het definitieve advies van het College moeten komen.