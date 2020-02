Dossier appartementen op Gemeenteplein stopgezet Christian Hennuy

17 februari 2020

13u13 0 Hoegaarden Het dossier voor nieuwe appartementen, op de hoek rechtover de kiosk en het gemeentehuis op het Gemeenteplein van Hoegaarden, is voorlopig stopgezet. De deputatie van Vlaams-Brabant heeft de vergunning geweigerd.

Het was de bedoeling de eengezinswoning te slopen en drie appartementen en een handelszaak in de plaats te bouwen. De Deputatie had verschillende redenen om de omgevingsvergunning te weigeren: er waren slechts drie parkeerplaatsen voorzien in plaats van vijf, het geheel miste een uniform karakter met te grote raampartijen in spiegelglas, de verdiepingshoogte was te laag, dit gebouw kreeg een te dominant karakter, er was geen harmonie aan de achterzijde en de terrassen bevonden zich te dicht bij de perceelgrens.

“Het dossier is nu gestopt, maar de indiener kan uiteraard een nieuw aangepast dossier indienen. Maar wat zijn plannen zijn, is nog niet geweten”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).