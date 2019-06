Doorgang voor voetgangers en fietsers aan Bottelarij Christian Hennuy

07 juni 2019

In de voormalige brouwerij Loriers lopen heel wat woonprojecten, die allen namen kregen in verband met de brouwerij of bieren. De Bottelarij, de Toren Loriers of residentie Brasserie Loriers, de Roerstok, en de Das-residentie, werden al gerealiseerd, en nu loopt er nog het project assistentiewoningen ‘De Brouwketel’.

De Brouwerij Loriersstraat is een eenrichtingsstraat, die alleen toegankelijk is voor voertuigen van aan het kruispunt tot aan het postkantoor, maar heel wat bewoners van de site reden soms wel even verderop om de doorgang onder de Bottelarij te gebruiken, dit is de woonsite links naast de Toren Loriers, in plaats van langs de Kauterhof te rijden. Deze doorgang is nu echter door de geplande werken achteraan versperd. Er werden ook parkeerplaatsen aan de toekomstige SWAL-site aangelegd, omdat de ondergrondse parkeerplaatsen niet meer toegankelijk zijn, door de geplande werken aan de Brouwketel. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de eigenaars van VME De Bottelarij, het Frans Huonplein en alle toegangswegen na oplevering, zouden overdragen naar de gemeente. Voor de doorgang onder het bestaande appartementsgebouw zijn er wijzigingen. Er is een ontwerp van ‘eeuwigdurende kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang’ gemaakt, enkel voor fietsers en voor voetgangers. De uitgang voor voertuigen is gepland via de Kauterhof. De gemeente krijgt ook het recht om openbare verlichting te plaatsen aan het gebouw boven de doorrit. Dit werd nu goedgekeurd door de gemeenteraad.