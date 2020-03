Doodsoorzaak van vrouw die op straat werd aangetroffen nog niet gekend; geweldpleging uitgesloten Kristien Bollen

02 maart 2020

De doodsoorzaak van de 63-jarige Francine C. die vrijdagochtend werd aangetroffen op straat in Klein Overlaar, is nog niet gekend. Medische hulp kon voor de vrouw niet meer baten; de politie opende meteen een onderzoek. Een wetsarts en het labo die ter plaatse kwamen, konden niet meteen een doodsoorzaak vaststellen maar konden kwaad opzet niet uitsluiten. De partner van het slachtoffer, een 49-jarige man, werd gearresteerd voor verhoor maar nadien weer vrijgelaten. Een inwendige autopsie moest meer duidelijkheid scheppen.

“De autopsie heeft niet meteen een doodsoorzaak aan het licht gebracht”, zegt het Leuvense parket. “Er werden geen sporen van geweld aangetroffen; geweldpleging door derden is dus uitgesloten. Verder loopt er nog wel het politionele onderzoek en zullen er nog enkele onderzoeken plaatsvinden zoals een toxicologisch onderzoek om alsnog een doodsoorzaak te kunnen achterhalen. Deze zijn echter standaardprocedure.”