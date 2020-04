Dit wordt Palmzondag: Palmezel en foto’s van de apostelen in de kerk Christian Hennuy

05 april 2020

Dit wordt het bij Palmzondag dit jaar in Hoegaarden. Geen bomvolle kerk met palmwijding, gevolgd door de processie, palmverkoop door de kinderen en foor. De kerk is wel open en de palmezel werd voor het altaar geplaatst. In de kerk zullen bezinningskaartjes liggen met een afbeelding van palm. De palmezel staat vooraan in de kerk waar men een kaarsje kan branden.

Maar wel steeds een veilige afstand houden. Wie de mogelijkheid heeft, kan wel een palmkrans of palm aan zijn huis hangen zondag.