Directeur Sint-Janscollege schrijft boek over thuisbasis school: het kasteeldomein van Meldert Christian Hennuy

11 september 2020

13u09 0 Hoegaarden In de orangerie van het kasteel van Meldert is het boek ‘De herschepping van een historisch goed. Bouwen, verbouwen en restaureren op het kasteeldomein van Meldert’, voorgesteld in aanwezigheid van adellijke nazaten van de bouwer van het kasteel: Adrien d’Oultremont. Het werk is van de hand van Luc Minten en Roland Severijns. Die laatste is ook directeur van het Sint-Janscollege, dat het kasteeldomein van Meldert als thuisbasis heeft.

Severijns legde op de voorstelling uit hoe dit werk tot stand is gekomen. “We beschikken hier over drie historische gebouwen uit de 19de eeuw die zich 20 jaar geleden in een lamentabele toestand bevonden. Het wagenhuis werd gerestaureerd in 2010, terwijl de orangerie en het kasteel in 2019 klaar waren, via een masterplan van 13 miljoen euro. De orangerie moet nog verder afgewerkt worden aan de binnenkant”, aldus de directeur van de school.

Glasramen brengen eenheid

“De orangerie bestond uit twee stukken: het originele gebouw en een stuk dat door de Aalmoezeniers van de Arbeid, de eigenaars van dit domein, bijgebouwd werd om van de orangerie een kapel te maken. Jammer genoeg was er zo geen eenheid in het gebouw. Met goedkeuring van Onroerend Erfgoed heeft kunstenares Christine Vanoppen het historische erfgoed verrijkt met een heel dynamisch ontwerp in glas, en zo een eenheid in het gebouw tot stand gebracht tussen het oude en het nieuwe stuk.”

Het boek kwam tot stand via een lezing voor het Davidsfonds. “Dat is steeds op zoek naar interessante onderwerpen voor lezingen, en zo hebben wij een lezing klaargemaakt over het domein. Achteraf wilden we die informatie niet verloren laten gaan en hebben we dit gebundeld tot een boek met meer dan 600 foto’s. Zo is het een kijkboek geworden, een soort encyclopedie van dit domein en haar bewoners, vroeger en nu. We wilden het voorstellen in maart, want het was gedrukt, maar alles werd uitgesteld. Nu vonden we het echter de hoogste tijd”, zegt Severijns.

Opbrengst voor Aalmoezeniers

De directeur van het Sint-Janscollege heeft de restauratiewerken zelf van nabij opgevolgd, en leraar geschiedenis Luc Minten nam het deel over de kasteelbewoners en de bouwgeschiedenis voor zijn rekening.

Het boek ‘De herschepping van een historisch goed. Bouwen, verbouwen en restaureren op het kasteeldomein van Meldert’ telt 204 pagina’s en is vanaf nu verkrijgbaar via het secretariaat van het Sint-Janscollege of ook via Dagbladhandel De Gazet Van Hoegaarden, Plato Tienen en Plato Leuven. De kostprijs bedraagt 20 euro. Dat bedrag gaat integraal via vzw Matumaini naar de missiewerken in Lubumbashi (Congo) van de Aalmoezeniers van de Arbeid, de inrichtende macht van het Sint-Janscollege. Info: 016/76. 62. 71