Diplomatiek incident na twist over 1000 jaar Hoegaarden in 1980 Christian Hennuy

23 september 2020

16u46 1 Hoegaarden De ontvangst van de Franse gemeente Rumigny door Hoegaarden, werd 40 jaar geleden, in september 1980, afgesloten met een diplomatiek incident. De toenmalige burgemeester Roger Kerryn (CVP) verliet de raadzaal omdat er ook een raadslid van de oppositie aanwezig was. De Franse delegatie verliet toen mee de raadzaal samen met het gewraakte raadslid Freddy Mannaerts (PVV).

De ontvangst van de Franse afvaardiging van Rumigny in september 1980 werd met een spijtig voorval besloten. Enkele maanden daarvoor had een afvaardiging uit Hoegaarden al een bezoek aan het Franse Rumigny gebracht, voor een verzustering tussen het museum ‘t Nieuwhuys en de Franse gemeente.

1000 jaar Hoegaarden

Thans kwam er een tegenbezoek. De CVP-meerderheid had toch beslist Rumigny te ontvangen, ondanks de onzekerheid over de datum voor de viering van 1000 jaar Hoegaarden. Blijkbaar was alleen het college uitgenodigd, maar de raadsleden niet. Freddy Mannaerts, PVV-raadslid, was in Hoegaarden gastheer van de burgemeester van Rumigny en tevens voorzitter van jeugdhuis de Klup, één van de verenigingen die mee het evenement organiseerde. Freddy Mannaerts ging dus mee met de Rumigny delegatie. Wanneer burgemeester Roger Kerrijn de aanwezigheid van het oppositieraadslid constateerde verliet hij samen met zijn schepenen ziedend de raadzaal en liet de delegatie dus staan. De Fransen verklaarden zich solidair met Freddy Mannaerts en verlieten ook de raadzaal. Buiten kon schepen Frans Huon de afvaardiging overreden op haar stappen terug te keren. Maar de afvaardiging uit Rumigny zou later een protestbrief naar gouverneur Roggen sturen, om te protesteren tegen deze gang van zaken.

Dit voorval had ook de relatie van de pers met de burgemeester verziekt, omdat de pers dit incident uitvoerig beschreven had. Op de raadszitting van oktober 1980 waren plots de persbanken in de raadzaal verdwenen

980 of 981

Op de gemeenteraad van mei 1980 was de viering van 1000 jaar Hoegaarden al de grote twistappel. De PVV-BSP-oppositie was verbolgen over de onduidelijkheid. “Het college heeft mij de opdracht gegeven in januari 1980 om een programma uit te werken voor 1981”, aldus schepen van Cultuur Frans Huon (CVP) .

Het bleef ruzie alom, de gemeente wilde in 1981 vieren, de andere verenigingen in 1980. Burgemeester Roger Kerrijn legde het voorstel ter tafel om 1000 jaar Hoegaarden in 1981 te vieren. Er kwam geen steun aan de viering van museum ‘ Nieuwhuys en de verzustering met het Franse Rumigny. Zo werd uiteindelijk tweemaal 1000 jaar Hoegaarden gevierd. In 1980 door het Nieuwhuys en aanverwante verenigingen, in 1981 door de gemeente. Dit omdat het kapittel van Hoegaarden, geschonken door gravin Alpaidis aan Hoegaarden rond 980 gebeurd was, zonder exacte datum.

Alleszins de gemeente vierde de 1000ste verjaardag van Hoegaarden in 1981. Hoogtepunt was de millenniumstoet in september 1981. Meer er waren ook tal van andere activiteiten: een tentoonstelling van palmezels voor 350 jaar palmzondag in Hoegaarden, de heruitgave van de geschiedenis van Hoegaarden door pastoor Van der Velpen, de uitgave van een dialectwoordenboek door U. Van der Molen, en een tentoonstelling over de bewoningsgeschiedenis van Hoegaarden.