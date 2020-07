Dieven gaan aan de haal met voetballen uit tuinhuis Kristien Bollen

13 juli 2020

Bewoners in de Tiensestraat in Hoegaarden stelden maandag rond 11 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het tuinhuis. Er werden enkele lederen voetballen gestolen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.