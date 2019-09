Dieven gaan aan de haal met geld en postzegels Kristien Bollen

05 september 2019

In een houthandel in de Stoopkensstraat in Hoegaarden stelde men woensdagochtend rond 7.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders doorzochten de bureelruimtes en konden cash geld en wat postzegels buit maken. De politie opende een onderzoek naar de daders.