Dieven breken in in garage Kristien Bollen

21 mei 2019

18u48 0

Bewoners van een huis in Klein Overlaar in Hoegaarden stelden maandagnamiddag rond 14 uur vast dat dieven ingebroken hadden in hun garage. De dieven gingen aan de haal met materiaal. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.