Diamanten echtpaar met 100% inzet voor hun kerk Christian Hennuy

02 september 2019

Oscar Trolin (89j) en Blandine Godefridi (82j) vierden hun diamanten huwelijksverjaardag in Hoxem-Hoegaarden, eerst met een viering in de Sint-Jan-Evangelistkerk, en daarna in feestzaal ‘de Waterval’. Voor hen was de kerkdienst zeer belangrijk, want Oscar is nog altijd koster en voorzitter van de Kerkfabriek, terwijl Blandine zorgt voor de bloemen in de kerk.

Oscar is afkomstig uit Meldert, maar Blandine is geboren en getogen in Hoxem. Van bij hun huwelijk 60 jaar geleden woont het echtpaar in Hoxem. Ze kregen 1 dochter Marina, twee kleinkinderen en één achterkleinkind. “Ik heb altijd in de suikerfabriek gewerkt in het labo, eerst in Hoegaarden en daarna in Tienen tot aan mijn pensioen. Mijn vrouw was in dienst bij mensen in Tienen”, vertelt Oscar die nog altijd voorzitter is van de Kerkfabriek in Hoxem en tevens koster. “Ik ben al meer dan 40 jaar in de Kerkfabriek, eerst als schatbewaarder, daarna als voorzitter. Maar daarvoor was ik al koster. We hebben de kerk in 1958 gerestaureerd tot de huidige toestand, maar thans zijn er weer dringende werken nodig aan het dak van de kerk. Met dat dossier zijn we nu bezig, en daar komt ook Monumentenzorg tussen”, vertelt Oscar. Oscar en Blandine waren de drijvende krachten achter de processies in Hoxem. “We zijn er nog altijd bij, maar nu is de organisatie overgenomen. Vroeger hadden we twee processies in Hoxem bij de kermis, en zelfs nog een derde bij halfoogst. In onze kerk hebben we nog alle weken een mis en we hadden dit jaar al een twaalftal dopen en drie huwelijksmissen. We gaan ermee door, zolang we nog kunnen”, besluit Oscar.