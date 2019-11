Diamant voor Gilberte en Roger Christian Hennuy

04 november 2019

20u58 0

Roger Collin (80j) en Gilberte Moens (78j) vierden aan de Brugstraat in Outgaarden hun 60ste huwelijksverjaardag. Roger is afkomstig uit Bost, Gilberte uit Outgaarden. Na hun huwelijk in 1959 woonden ze even in Bost, maar in 1962 kwamen ze naar Outgaarden. Roger begon in 1957 in de Gallic te werken in Bost, tot aan de sluiting in 1984. Daarna werkte hij nog hier en daar tot aan zijn pensioen.

Gilberte werkte vanaf haar 13de in de brouwerij Loriers tot aan haar huwelijk, en daarna nog 33 jaar bij de confectiefabriek Bogaerts. “Ik ben nog altijd bij de hobbyclub van Den Repos in de Klup, maar Roger zijn hobby is televisie kijken”, aldus Gilberte. Het gemeentebestuur kwam ter plaatse om hen te feliciteren.