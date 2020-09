Den Repos wordt online verkocht Christian Hennuy

28 september 2020

14u27 2 Hoegaarden De 46 jaar oude jaar oude voetbalkantine van de Klup, later Den Repos genoemd, wordt online verkocht. Het gaat om een online verkoop per opbod, die start op 19 oktober om 13 uur en eindigt op 27 oktober om 13 uur. Inzet is 15.000 euro, voor het perceel van 10 are, kantine inbegrepen.

Het verhaal van de voetbalkantine begon in 1974 toen de jeugdhuis de Klup op gronden van de Grand-Pont suikerfabriek in Wallonië een kantine bouwde en een voetbalterrein aanlegde. In 1978 moest het voetbalveld plaats ruimen voor een vijver. Onderhandelingen met de Grand-Pont suikerfabriek werden afgerond en de Klup mocht een nieuw terrein aanleggen op een honderdtal meter van de kantine. In juli 1985, na de sluiting van de suikerfabriek, besliste de gemeente Hoegaarden deze site aan te kopen. In januari 1993 werd de voetbalkantine heropend als Den Repos. Sinds vorig jaar zijn de activiteiten van de hobbyclub in Den Repos gestopt en staat de versleten kantine er sindsdien verlaten bij.

Tegelijk met ‘Den Repos’ worden ook twee percelen landbouwgrond van respectievelijk 20 en 17 are online per opbod verkocht, met inzet 6.500 en 4.800 euro. De ene ligt aan Den Ouden Berg, de andere aan het Capelle veld. Ook deze verkoop loopt van 19 tot 27 oktober.

Online bieden via: biddit.be , ref. 187187